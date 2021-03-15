التعليم العالي توجه بتنفيذ نظام المؤهلات التقنية والمهنية

بيان للوزارة تلقته "السومرية نيوز" ذكر أن وزير التعليم وجه بضرورة التنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية الذي أقره مجلس الوزراء ضمن مشروع إصلاح التعليم المهني والتقني في العراق.واضاف، ان نظام المؤهلات سيسهم في تطوير الجوانب المهنية التي تبلورها مؤسسات التعليم والتدريب التقني في ضوء حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية ورؤية الدولة في إدارة السياسات الاستراتيجية في مجال التعليم والتدريب.وأوضح، أن المسارات المعتمدة في هذه السياسة تراعي مقاييس الجودة ويمكن لها أن ترتقي بمؤهلات التعليم التقني والمهني في العراق"، داعيا في الوقت نفسه الى عقد وتكثيف الاجتماعات بين الجامعات التقنية المختصة وضع برنامج العمل والتنفيذ بما يحقق أهداف التعليم والتدريب على وفق المؤهلات العالمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الأوربي.