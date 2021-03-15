النزاهة تضبط متهمين بنصب سيطرات لابتزاز سواق العجلات في نينوى

الدائرة ذكرت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط 4 من مُوظَّفي مُديريَّة گمارك المنطقة الشماليَّة – نينوى؛ لقيامهم بنصب سيطرةٍ؛ لتفتيش عجلات الحمل دون صفةٍ قانونيَّةٍ، مُقدمين على ابتزاز سُوَّاق العجلات وإرغامهم على دفع مبالغ ماليَّةٍ"، لافتةً إلى "مُخالفتهم قرار مجلس الوزراء رقم (13 لسنة 2019)".واضاف البيان انه وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، "قام الفريق الذي انتقل إلى ضريبة نينوى – الأيمن، بضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتعقيبهما المُعاملات داخلها دون صفةٍ قانونيَّةٍ وبشكلٍ غير أصوليٍّ، وأسفرت العمليَّة عن ضبط عددٍ من المُعاملات بحوزتهما".وأكَّد البيان انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمضبوطات على السيّد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتيتن وفقاً لأحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".