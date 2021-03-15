الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
22
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
بالفيديو.. الاعرجي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بإعادة إعمار سنجار
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2021 Alsumaria.tv.
اعلان
بالصور: المتظاهرون يغلقون جسرين وسط الناصرية ويقطعون الشوارع
محليات
2021-03-15 | 07:55
المصدر:
السومرية نيوز
2,253 مشاهدة
اقدم متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على اغلاق جسري الزيتون والنصر وسط مدينة الناصرية.
كما قام المحتجون، بحرق الاطارات وقطع عدد من الشوارع في موجة تصعيد جديدة.
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
ذي قار
تظاهرات
+A
-A
آخر الاخبار
12:16 | 2021-03-15
12:16
دوليات
ثلاث دول أوروبية تعلن تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"
12:00 | 2021-03-15
12:00
أمن
بالفيديو.. الاعرجي يدعو المجتمع الدولي للمساهمة بإعادة إعمار سنجار
11:48 | 2021-03-15
11:48
دوليات
دولة عربية تسجل أكبر حصيلة يومية بإصابات كورونا
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
الأكثر قراءة
التربية تحدد موعدا للاعلان عن امتحانات نصف السنة
محليات
26.02%
07:36 | 2021-03-14
التربية تحدد موعدا للاعلان عن امتحانات نصف السنة
07:36 | 2021-03-14
بالصور: المباشرة برفع سيطرة رئيسية وكتل كونكريتية في بغداد
أمن
23.77%
06:16 | 2021-03-14
بالصور: المباشرة برفع سيطرة رئيسية وكتل كونكريتية في بغداد
06:16 | 2021-03-14
توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات
محليات
15.31%
10:51 | 2021-03-14
توجيه جديد من التربية بشأن الاستعداد للامتحانات
10:51 | 2021-03-14
النائب الجنابي يطالب وزير الصحة بالتحقيق بما يحدث في مستشفى بغداد التعليمي
محليات
13.54%
09:43 | 2021-03-14
النائب الجنابي يطالب وزير الصحة بالتحقيق بما يحدث في مستشفى بغداد التعليمي
09:43 | 2021-03-14
كيف ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على صحفي طلب يدها للزواج؟
دوليات
10.95%
05:51 | 2021-03-14
كيف ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على صحفي طلب يدها للزواج؟
05:51 | 2021-03-14
وزير التربية: العام الدراسي مستمر مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقف الوبائي
محليات
10.42%
15:41 | 2021-03-14
وزير التربية: العام الدراسي مستمر مع الأخذ بنظر الاعتبار الموقف الوبائي
15:41 | 2021-03-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.