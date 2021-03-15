بالصور: المتظاهرون يغلقون جسرين وسط الناصرية ويقطعون الشوارع

اقدم متظاهرون في محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، على اغلاق جسري الزيتون والنصر وسط مدينة الناصرية.

كما قام المحتجون، بحرق الاطارات وقطع عدد من الشوارع في موجة تصعيد جديدة.