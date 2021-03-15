الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات

كشفت خلية الأزمة النيابية، الاثنين، عن التوصيات المرتقبة المقرر رفعها إلى اللجنة العليا بشأن حظر التجوال وامتحانات نصف السنة.



وقال مقرر خلية الأزمة وفقاً لوكالة الأنباء العراقية، إن "خلية الأزمة النيابية ستعقد اجتماعاً يوم الاربعاء المقبل بحضور وزيري التربية والصحة".

وأضاف، أن "التوصيات التي سترفع الى اللجنة العليا تتضمن رفع الحظر الكلي والابقاء على الحظر الجزئي".

وأشار الى أن "التوصيات الاخرى تتضمن تحديد موعد لامتحانات نصف السنة يكون حضورياً"، مبينا أن "موعد الامتحانات يكون بين العشرين الى 25 من الشهر الجاري".

وأوضح أن "من بين التوصيات التشديد على لبس الكمامة واستغلال القاعات الكبيرة وعدم السماح بالتجمعات واعتماد التباعد الاجتماعي".