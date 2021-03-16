حدوث هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالى

تقرير للهيأة تلقته "السومرية نيوز" بين ان الهزتين سجلت في اوقات متقاربة الاولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (7) كم شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين.ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.