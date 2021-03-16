وزارة التربية تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات نصف السنة

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "الوزارة استعدت لإجراء امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل الدراسية الابتدائية والثانوية والتمهيدية للخارجيين والمراحل المنتهية الثلاث".واضاف أن "جميع المراحل الدراسية ستؤدي الامتحان حضورياً بالمدارس لتحقيق الشفافية وتكون أكثر سلاسة بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية"، لافتا الى "وجود تنسيق مع الجهات الأمنية والصحية والخدمية من اجل توفير الاجواء الملائمة للامتحانات".واوضح أن "مجموع الإصابات المسجلة بكورونا منذ بدء الجائحة بلغ 8 الاف طالب ونحو 3 الاف بين الملاكات التدريسية والتعليمية، وهي ارقام ضئيلة لان اعداد الطلبة تتجاوز 11 مليون، واكثر من 480 الف تربوي".