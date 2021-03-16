النزاهة تضبط أجهزة تكييف لم يتم نصبها منذ عام 2014 بتربية النجف

وقالت الدائرة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان عمليَّة ضبطٍ نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق النجف التي انتقلت إلى مديريَّة تربية المحافظة – قسم تجهيزات الأثاث، أشارت إلى ضبط (360) جهاز تكييفٍ حجم (2) طن، و(27) جهاز تكييفٍ حجم (1,5) طن في مخازن المديريَّة، لافتةً إلى عدم تنصيبها، بالرغم من وجودها في المخازن منذ عام 2014.وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت كذلك عن ضبط مُستندات الإدخال المخزنيِّ والأوليات كافة الخاصَّة بإدخال تلك الأجهزة، مُوضحةً أن الأجهزة غير قابلةٍ للتخزين لمُدَّةٍ طويلةٍ؛ كونها مُعرَّضةً للعطل والتلف بسبب مُتغيِّرات درجة الحرارة.وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضه على السيّد قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.