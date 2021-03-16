الحكيم: فاجعة حلبجة ما زالت تؤلم ضمائرنا وتستفز مشاعرنا

وقال الحكيم في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إن "ذكرى فاجعة حلبجة الشهيدة ما زالت تؤلم ضمائرنا وتستفز مشاعرنا وتجعلنا أكثر من ذي قبل متمسكين بتجربتنا الديمقراطية، إيمانا منا بأنها السبيل الأوحد لرفض عودة سياسات القتل والمقابر الجماعية والإقصاء والتهميش وتمييز مكونات وعناوين على حساب أخرى".وأضاف: "السلام والخلود لضحايا حلبجة الشهيدة والأنفال والمقابر الجماعية والارهاب الداعشي وكل من ضحى لأجل عزة وكرامة هذا الوطن ومواطنيه".