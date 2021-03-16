وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية

توفي وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية السيد حبيب الخطيب اليوم الثلاثاء، بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، ان "وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية السيد حبيب الخطيب توفي بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا".