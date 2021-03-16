بالفيديو: مطالبات نيابية وشعبية بتعويض المتضررين من حظر التجوال... فهل من يستجيب؟

ونظرا لتلك المعطيات الخطيرة طالبت مفوضية حقوق الانسان، الحكومة باتخاذ أجراءات عملية لأعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع الأكثر تضررا من رفع سعر الدولار الذي ادى لزيادة أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل هائل .. في وقت غصت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تشترط رفع الحيف عن الفقراء وتعويظهم او الغاء الحظر بشكل كلي .ويتفق مراقبون ان الحلقات بدأت تضيق حول الجهات المعنية وتزيد من “إحراجها” بعد خطوة تخفيض قيمة الدينار امام الدولار والدعوات الاخيرة لاستعادة السعر السابق وماتسبب به فرض حظر التجوال من خسائر اقتصادية الى المواطنين واصحاب الاعمال الحرة.