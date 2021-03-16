تربية النجف توضح "مغالطات" النزاهة بشأن أجهزة التكييف

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "موضوع اجهزة التكييف الموجودة في مخازن المديرية هو تجهيز من وزارة الصناعة وبالتعاون مع وزارة التربية ضمن مشروع رقم (١) والذي كان من المفترض الشروع به منذ عام ٢٠١٤ لتجهيز المدارس التي ستنشئ ضمن هذا المشروع".وبينت، أن "وزارة التربية شرعت بتوزيع هذه السبالت على المديريات كأمانة في مخازنها لحين اتمام المشروع رقم ١ ولا يحق للمديرية التصرف بها كون عائديتها لازالت للشركة المنفذة".في سياق الموضوع، اوضح مدير المخازن في المديرية "ان هذه الاجهزة وتلفها تتحملها الشركة المجهزة وان جميع الاوراق الثبوتية لهذه الاجهزة سليمة ومتاحة امام الجميع لمعرفة حقيقة عائدية الاجهزة، وهناك مخاطبات من المديرية للوزارة بتوزيع هذه الاجهزة قبل تلفها لكن دون رد".وفي صباح اليوم أصدرت هيئة النزاهة بياناً جاء فيه "تمكَّنت دائرة التحقيقات في الهيئة من ضبط (387) جهاز تكييفٍ في مديريَّة تربية مُحافظة النجف لم يتم استعمالها، بالرغم من إدخالها قبل سبع سنوات".