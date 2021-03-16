التربية تحدد موعد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".واشار البيان الى ان "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات، حيث ستنتهي امتحانات الدراسة الابتدائية يوم الاثنين الموافق الـ29 من الشهر ذاته اما امتحانات الدراسة الثانوية تنتهي في يوم الاربعاء الموافق الـ31 من شهر آذار الحالي، على ان يكون يوم السبت ضمن ايام اداء الامتحانات".واوضح البيان، ان "الجداول الامتحانية يتم تحديدها من قبل إدارات المدارس، منوهاً الى إلزام ادارات المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي".