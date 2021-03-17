ذي قار .. طلاب يغلقون مديرية التربية احتجاجا على موعد الامتحانات

مراسل السومرية افاد، بأن "المحتجين قاموا باخراج الموظفين واغلاق مبنى مديرية تربية ذي قار"، مشيرا الى انهم "طالبوا بتأجيل الامتحانات التي حددت موعدها وزارة التربية في الـ 20 من الشهر الجاري اي قبل اربعة ايام فقط من اجرائها".واضاف، ان "الطلاب المحتجين لفتوا الى ان ضيق الفترة المحددة لا يمكّنهم من مراجعة المناهج الدراسية"، مبينا ان "الطلبة توعدوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطلبهم".