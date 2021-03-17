مصرف حكومي يحذر زبائنه من عمليات احتيال الكترونية

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته" السومرية نيوز" ، لاحظنا وجود بعض المواقع الالكترونية المدرجة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم بأنها تابعة الى مصرف الرشيد حيث تطلب هذه المواقع ولغايات مختلفة منها التقدم بطلب القروض او تحديث البيانات، بأن تقوموا بإرسال معلومات البطاقة بما يشمل رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء والرقم السري بالإضافة إلى البيانات الشخصية كتاريخ الميلاد ورقم الموبايل.وأوضح أن هذه المواقع تقوم باستخدام تلك البيانات التي تقوم بجمعها في تنفيذ عمليات احتيالية على البطاقة ولغايات غير مصرح بها.وشدد المصرف على ضرورة عدم القيام بتزويد أي من المعلومات الخاصة بالبطاقة او بياناتكم الشخصية لأي موقع الكتروني كان او لأية جهة كانت عدا القنوات الرسمية للمصرف.