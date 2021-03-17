الدفاع المدني تعلن السيطرة على حريق المخازن التجارية في الكرادة

وقال بوهان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت بشكل الكامل على النيران التي اشتعلت في حادث حريق 10 مجمعات المأمول التجارية المخصصة لبيع الاصباغ والمواد الانشائية والبرادات والمواد البلاستيكية وعبوات من براميل الثنر شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال وعبوات الاصباغ التي تتفجر بفعل الحرارة على رجال الدفاع المدني الأبطال الذين سجلوا ثلاث اصابات بين صفوفهم في عمليات الاقتحام المباشر وسط المجمعات المحترقة".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من احتواء الحريق وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى الابنية المجاورة والدور السكنية القريبة بعد ان نفذت فرق انقاذ الدفاع المدني عمليات الاخلاء للمواطنين القاطنين بالقرب من موقع الحريق وبمشاركة 50 فرقة اطفاء وانقاذ واسعاف تابعة الى مديرية الدفاع المدني".وتابع بوهان، أنه "تم إنهاء الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية بين المواطنين مع تحجيم اضرارها المادية داخل المخازن التجارية المحترقة في مجمع المأمول التجاري".واختتم البيان بالقول: حادث حريق كبير اندلع صباح هذا اليوم الاربعاء في منطقة الكرادة وعلى الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني التي وصلت بعد دقائق واشتبكت مع النيران التي انتشرت بسرعة كبيرة نظراً لسرعة اشتعال المواد المحترقة، وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".