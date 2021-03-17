انخفاض بمبيعات البنك المركزي للعملة الصعبة

وشهد مزاد بيع وشراء العملات الاجنبية بحسب النشرة اليومية للبنك المركزي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 31.71 بالمئة، لتصل الى 32 مليوناً و827 الف دولار.واوضحت النشرة اليومية للبنك انه "غطى مبيعاته بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار".واضافت أن المشتريات البالغة 32 مليوناً و 827 الف دولاراً، ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بأي شراء للدولار بشكل نقدي".وأشارت النشرة إلى أن "ستة مصارف قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج".يذكر أن مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة، امس الثلاثاء، بلغت 48 مليوناً و 67 ألف دولار.