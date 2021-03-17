السفير التركي يكشف عن إنجاز مستشفى ذي قار نهاية شهر نيسان المقبل

وقال اعلام وزارة التخطيط في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الجانبان بحثا التطورات المتعلقة بملف المستشفيات المنفذة من قبل الشركات التركية".وبحسب البيان، اكد الوزير، ان "رئيس مجلس الوزراء، يولي هذا الملف اهتماما استثنائيا، لما يمثله من أهمية في تطوير القطاع الصحي، في العراق"، مبينا ان "الإجراءات التي جرى اتخاذها في هذا المجال كانت استثنائية، من اجل إنجاز هذه المستشفيات، بصورة تضمن حقوق الطرفين".من جانبه، اعرب السفير التركي عن تقديره لجهود الوزير في حسم ملف المستشفيات واستئناف العمل فيها"، كاشفا عن إنجاز مستشفى محافظة ذي قار نهاية شهر نيسان المقبل، وفقا للبيان