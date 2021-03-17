وزير النفط والسفير المصري يبحثان البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع أنبوب "بصرة-عقبة"

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوزير أكد على اهمية تعزيز التعاون الثنائي بين العراق ومصر وزيادة فرص التنمية والعمل المشترك بين البلدين ، وخصوصاً في قطاع النفط والغاز، وان الوزارة ترحب بمساهمة الشركات النفطية المصرية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية في القطاع النفطي، وذلك خلال استقباله في مكتبه اليوم السفير المصري في بغداد أحمد اسماعيل".واضاف الوزير أن "من أهداف الحكومة والوزارة العمل على تعزيز العلاقات مع دول العالم والمنطقة ودول الجوارو خصوصاً مع الاشقاء في مصر، وأن ذلك يقع ضمن أولوياتهما، وخصوصاً في المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تخدم مصلحة الشعبين الشقيقين"، مشيراً الى "بحث البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة " وأمكانية توسعته الى مصر لتكون أضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية الى شمال أفريقيا".وبحسب البيان، أشاد السفير المصري بحرص الحكومة والوزارة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، مثمناً دور الوزارة، في العمل على توسيع وزيادة فرص التعاون مع الشركات المصرية".