التربية تنشر جدول الامتحانات التمهيدية للتعليم المهني

نشرت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، جدول الامتحانات التمهيدية / للتعليم المهني، ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحسوب وتقنية المعلومات ، التمريض ) للعام الدراسي 2020-2021 .

فيما يلي الجدول: