"مشعوذ" يبتز فتاة بصرية والمجتمعية تتدخل

وقالت المجتمعية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "المبتز قام باستدراج ضحيته، والتواصل معها عبر البث الحي، وقام بتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية اوالخضوع لرغباته الدنيئة".واشارت المجتمعية إلى "تمكنها من مواجهة المتهم بالأدلة التي تدينه وتثبت تورطه، بجريمته، حيث اتخذت بحقه الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حساب الفتاة".