العراق وروسيا يبحثان تبادل الخبرات الصحية وتوفير اللقاحات

وقالت وزارة الصحة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن وزيرها "استقبل في مكتبه السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، حيث استعرض ما قامت به الوزارة من جهود في مجال مواجهة جائحة كورونا والبرتوكولات العلاجية المعتمدة وجهود الوزارة للحصول على اللقاحات لعلاج فيروس كورونا".وتباحث الجانبين، وفقاً للبيان "سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصحية والعلمية وتوفير اللقاحات وتعزيز التعاون وخاصة في مجال مواجهة الجائحة".