خام برنت يتراجع وارتفاع بمخزونات الوقود الامريكي

تراجعت اسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا بمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة بينما خيم الوباء الدائم على توقعات الطلب.
ونزل خام برنت 38 سنتا أو 0.56 بالمئة إلى 67.62 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 0.6 بالمئة يوم الأربعاء. وانخفض النفط الأمريكي أيضًا 33 سنتًا ، أو 0.51٪ ، إلى 64.27 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض بنسبة 0.3٪ في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية لأربعة أسابيع متتالية بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب للإغلاق بسبب الطقس البارد القارس.
وزادت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي ، وقدر تقرير صناعي صدر يوم الثلاثاء انخفاضًا بمقدار مليون برميل.