بالوثيقة: تفاصيل قرارات اللجنة العليا بشأن الامتحانات

وقالت الامانة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت في جلستها الرابعة المنعقدة في 16/3/2021 ما يأتي :إجراء امتحانات نهاية الكورس الأول ونصف السنة للصفوف المنتهية وغير المنتهية حضوريا وبإشراف الفرق الصحية لوزارة الصحة ، على أن تؤخذ الإجراءات الوقائية الخاصة بمرض (كوفيد -۱۹) كافة والمتمثلة بالالتزام بارتداء الكمام والتباعد البدني بين الطلاب وتهيئة مواد التعقيم والتهوية الجيدة في القاعات الامتحانية أو جعلها في الساحات المفتوحة لتأمين المسافات المطلوبة بين الطلاب.عدم شمول الهيئات التدريسية والتعليمية والإدارات المدرسية والتلاميذ والطلبة بإجراءات حظر التجول خلال إجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول.إجراء امتحانات الدراسات الجامعية الأولية للدروس الأساس وفقا للنسب المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حضوريا إضافة إلى الدروس العملية وفقا لآلية التعليم المدمج.