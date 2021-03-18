متظاهرو ذي قار يأسفون عن بعض الاضرار الناجمة عن الاحتجاج

جاء ذلك خلال تسجيل صوتي منسوب الى احد قادة التظاهرات انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قدم فيه اسفه عن الاضرار التي لحقت بالمواطنين جراء قطع الجسور والطرق وحرق الاطارات خلال الايام الماضية.واعلن المتحدث الذي لم يكشف عن هويته في التسجيل عن الخطوات التصعيدية اللاحقة للمتظاهرين حيث تقرر عدم قطع الجسور أو حرق الإطارات ابتداء من هذا اليوم الخميس، وخطوات تصعيدية اخرى لا تضايق المواطنين بهدف اقالة جميع افراد الحكومة المحلية في ذي قار