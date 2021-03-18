الجهد الفني يرفع 3 سيطرات جديدة في العاصمة بغداد

السكرتير الشخصي للقائد العام الفريق الركن محمد حميد كاظم قال في حديث للسومرية نيوز، ان "الجهد الفني باشر اليوم برفع سيطرة مدخل حي الخضراء، وسيطرة العامرية - العمل الشعبي، اضافة الى سيطرة النفق الارضي للمشاة بين حي الخضراء وحي الجامعة"، مشيرا الى "تحويلها الى مرابطات لتخفيف الزخم المروي ورفع كل الحواجز والعوائق امام حركه وتنقل المواطنين".واضاف ان "الاجراء يأتي استمرارا لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".