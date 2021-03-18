نائب يستغرب رفع السيطرات في الكرخ دون الرصافة ويوجه دعوة الى قائد عمليات بغداد

وقال العكيلي في حديث للسومرية نيوز، ان "رفع السيطرات في مناطق الكرخ دون الرصافة امر مزعج لابناء الرصافة بشكل كبير جدا"، مبينا ان "مناطق الرصافة تعاني من غلق شامل لمناطقها وبشكل غريب جدا وليس من المعقول ان يكون قضاء الزوراء وحده يحاط من الداخل والخارج بتسع سيطرات، وكذلك حال باقي المناطق خاصة مدينة الصدر والشعب".وتساءل العكيلي، عن "الحكمة من رفع تلك السيطرات تحديدا وعن المغزى منها"، مطالبا قائد عمليات بغداد، "برفع السيطرات غير المهمة والتي تسببت للمناطق بالكثير من الازدحامات".واكد "رفضه ان تكون مناطق الرصافة معتقلات لأبنائها بسبب كثرة تلك السيطرات"، مشددا على " ضورة وضع حل سريع وخاصة فيما يتعلق في السيطرة الرابطة بين منطقة المعامل والعبيدي التي تعاني من زحام شديد".الى ذلك قال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في حديث للسومرية نيوز، ان "قيادة العمليات ليس لديها تمييز بين جانبي الكرخ والرصافة، كونهما من مسؤولية القيادة".واضاف انه "وبعد تسلمنا المنصب بفترة وجيزة تم تشكيل لجنة في قيادة عمليات بغداد لرفع السيطرات غير الضرورية في جانبي الكرخ والرصافة وبدأت اللجنة اعمالها بالتتابع"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتحول الى جانب الرصافة بعد اكمال جانب الكرخ".