بالفيديو: حريق الكرادة يحول عشرات المحال التجارية الى اكوام من الركام

اكثر من عشرة محال تحولت الى اكوام من الركام، تلك المحال التي خزنت بها اطنان من المواد الانشائية كالاصباغ المائية واسلاك ومحولات كهربائية بعد الحريق الذي اندلع بمنطقة كمب سارة فهنا من يبكي بحسرة على كمية الخسارة التي طالت محاله واخر فقد عقله وهو يحاول ان يكبح الحريق الذي لم يخلف سوى الدمار والخراب.فرق الدفاع المدني توجهت صوب مكان الحادث لاخماد الحريق، حيث شرعت اكثر من خمسين سيارة اطفاء لاخماده.ليتحدث معنيون بان اسباب وقوعه تمثلت بسوء التخزين وبناء عشوائي للمحلات، بالاضافة الى التماس الكهربائي الذي يعد السبب الرئيس بهذه الحادثة.هذه الحوادث باتت تربك حياة المواطنين خاصة بعد تحول المناطق السكنية لمخازن للسلع والبضائع، مطالبين بضرورة ابعاد هذه المحال والمخازن من مناطقهم التي لربما ستتحول من سكنية الى صناعية بالقريب العاجل.