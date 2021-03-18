بالفيديو: البرلمان يبحث مع التربية اطلاق منصة تعليمية فريدة من نوعها

اكثر من عشرة ملايين طالبة وطالب، تأثروا بشكل مباشر من التحول السريع الى التعليم الالكتروني، بعد اغلاق ابواب مدارسهم، نتيجة اجتياح فيروس كورونا للبلاد. هذا الامر دعا مجلس النواب بلجانه المختصة والساندة بالاضافة الى وزارة التربية ومنظمات مجتمع مدني، الى عقد جلسة نقاشية للخروج بحلول تحمي العملية التربوية من انهيار وشيك هذه الجلسة خلصت الى تقديم منصة الكترونية قالوا انها الاولى من نوعها في المنطقة ستمثل نقلة نوعية في صنع بيئة تفاعلية بين الطالب ومعلمه.لجنة التربية البرلمانية قدمت هي الاخرى يدها للمشروع، داعمة فيما يخص توفير التخصيصات اللازمة لتدريب وتطوير كوادر وزارة التربية، كي تواكب عصر التعليم الالكتروني، على الرغم من تشكيك اعضاء في اللجنة المالية بجهوزية العراق للمنظومة الجديدة.