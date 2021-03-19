بالفيديو: السكن في العراق أزمة مستعصية تفتقر لحلول جذرية... فمتى تتحقق الوعود؟

هذه الصورة اصبحت واقعاً فرض على الكثيرين, الذين يضطر بعضهم الى اللجوء للسكن العشوائي على تخوم المدن او في احيائها القديمة المتهالكة، خاصة ان الوعود الحكومية لم تفلح في وضع حد لازمة سكن خانقة ارهقت المواطنين. تلك الوعود يجدها البعض بانها مجرد اكاذيب موسمية تترافق مع حملات الانتخابات من دون ان تثمر حلولاً.يعزم الامر نواب في البرلمان الى التزايد المتسارع لاعداد السكان، اضافة الى غياب التخطيط، خاصة بعد تحول الكثير من المدن الى عشوائيات.وفي ذات الاطار يشير متخصصون الى ان اغلب العوائل الفقيرة لا تمتلك القدرة على شراء الشقق السكنية في المشاريع الاسكانية المحلية التي خضعت للاستثمار، ورغم أن العديد من المدن تشهد بناء مجمعات سكنية كبيرة، فإن ذلك لم يساعد في علاج الأزمة، خاصة لذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن دفع الأقساط.