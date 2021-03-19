التربية النيابية تستبق إجراء الامتحانات برسالة إلى القوات الأمنية

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "في الوقت الذي تبارك للطلبة انطلاق امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي رغم الظرف الطارئ الذي نمر به من أزمة تفشي وباء كورونا، فهي تطالب القوات الامنية وكل المعنيين بضرورة التعاون ومساعدة الكوادر التربوية والتلاميذ والطلبة واولياء امورهم وتسهيل وصولهم الى المدارس خصوصا في ايام الحظر".وشددت اللجنة على ضرورة "الاخذ بإجراءات السلامة الوقائية والالتزام بالتباعد بين الطلبة وتعقيم وتعفير القاعات الامتحانية"، مؤكدة على الطلبة وأولياء الأمور "السعي الحثيث والالتزام بإجراءات السلامة الوقائية لأداء الامتحانات بصورة ناجحة".