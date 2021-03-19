بالصور.. إخماد حريق داخل مبنى هيئة التقاعد وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "فرقها تمكنت بغضون دقائق من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى هيئة التقاعد العامة في منطقة الشواكة وسط بغداد"، مبينة أن "الحادث اندلع داخل غرفة المحولات الكهربائية في الطابق الأرضي وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق وباشرت بعمليات العزل وتطويق النيران لمنع امتداد السنتها الى طوابق البناية والسيطرة على الحادث دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".وطالبت المديرية "بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع حادث حريق بادئ الأمر".