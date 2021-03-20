وزارة التربية تصدر بياناً بشأن انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".وأعربت الوزارة عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة ".وفي الختام، تمنت الوزارة بأن "يُحقق جميع الطلاب نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية، مؤكدة ان اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب".