العراق يكشف عن 47 ألف مخطوطة بعضها نادرة

وقال العلياوي في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز"، إن دار المخطوطات العراقيَّة تعد الأكبر في المنطقة العربيَّة، وتضم 47 ألف مخطوطة عدداً ونوعاً.وأضاف أن “خزائن الدار تضم كماً هائلاً من هذه المخطوطات للمؤلفين أنفسهم مكتوبة بخط أيديهم على مستوى شعراء وفلاسفة ورجال تاريخ لا تقدَّر بثمن، إحداها بخط ابن أبي الحديد صاحب الشرح المشهور لكتاب (نهج البلاغة)، فضلاً عن نفائس مكتوبة بطريقة عجيبة على مستوى الحروف والأختام لا تقرأ إلا بتسليط الأشعة تحت الحمراء لمعرفة ماذا بها، ووصف الباحثون هذه الطريقة بشبه المعجزة.وأشار العلياوي إلى “بعض المشكلات التي تعرضت لها الدار، حالها حال باقي المؤسسات الأخرى بعد عام 2003، إلا أنها استطاعت الحفاظ على ممتلكاتها ومخطوطاتها التي لا تزال موجودة، ويوجد عمل دائم على الترميم والصيانة والتصوير والفهرسة والمايكروفلم”، مبيناً أنَّ “الدار تفتح أبوابها لكل الباحثين والمحققين”.