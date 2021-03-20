Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
أسعار النفط تهوي بأكثر من 9 بالمئة عالمياً
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

المنافذ الحدودية تتوعد بملاحقة صاحب فيديو اتهمها بالابتزاز

محليات

2021-03-20 | 04:15
المنافذ الحدودية تتوعد بملاحقة صاحب فيديو اتهمها بالابتزاز
2,448 مشاهدة

اصدرت هيأة المنافذ الحدودية اليوم السبت، بيانا فندت فيه الاتهامات التي اطلقها شخصاً ظهرفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه بعض موظفي الهيأة بابتزاز عجلات الحمل، متوعدة بملاحقة صاحب الفيديو واقامة دعوى قضائية ضده لتهجمه على المؤسسة.

وقال البيان الذي تلقته "السومرية نيوز" ان "هيأتنا باداراتها الحالية سعت جاهدة لبسط كل التسهيلات أمام المواطنين من خلال قيامها بدورها الرقابي على اتم وجه.

واضاف البيان ان "أبوابها مشرعة أمام كل المواطنين والنظر في طروحاتهم والشكاوى التي ترد لها للنظر في مظلومية إي مواطن واتخاذ الإجراء المنصف حيالها، وما ان تمت مشاهدة الفيديو حتى شرعت بدعوة صاحب الفيديو الى مقرها لتزويدنا باي معلومات عن اسماء الموظفين ممن ذكرهم والذين يعيقون سير العمل التجاري او يستغلون عملهم الوظيفي للكسب الحرام، لفتح تحقيق بحقهم، علما بأنه في تفاصيل الفديو ذكر موظفين لاينتمون الى هيأة المنافذ وخارج اختصاص عملهم بل لدوائر عاملة اخرى".

وتابع البيان: "كما هو معلوم فان الهيأة ومنافذها هي دوائر رقابية، وهي على استعداد تام لنصرة الحق والمظلوم، بعد تعزيز الشكوى باي دليل يثبت الحيف والظلم الذي وقع عليه".

واوضح: "اما اذا تبين زيف الادعاء والشكوى، فان الهيأة ستحتفظ بحقها القانوني واللجوء الى القضاء لمقاضاتهم". 
 
واكمل البيان: "لابد من الاشارة بان صاحب الفيديو كان قد تعرض للهياة ورئيسها بالفاظ نابية وبطريقة غير حضارية تعرضه للمسائلة القانونية ولم يقدم أي دليل يثبت صحة ماادعاه واذا كان يملك ذلك كان الاجدر ان يبينه ويسلك الطرق القانونية".

واختتم البيان بالقول: "ان هيأة المنافذ الحدودية في طريقها لمعرفة الاسم الكامل لصاحب الفيديو من اجل اقامة دعوى جزائية ضده لتجاوزه على مؤسسة حكومية من دون وجه حق وبدون حقائق تذكر".
 
 
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
06:09 | 2021-03-20 06:09
05:55 | 2021-03-20 05:55
05:43 | 2021-03-20 05:43
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة
28.92%
07:49 | 2021-03-18
مجلس الوزراء يقرر حجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة
07:49 | 2021-03-18
وزير التربية يكشف للسومرية نيوز تفاصيل تحديد موعد الامتحانات
16.31%
14:30 | 2021-03-18
وزير التربية يكشف للسومرية نيوز تفاصيل تحديد موعد الامتحانات
14:30 | 2021-03-18
بالوثيقة: امر القبض على الصميدعي والتهمة الموجهة ضده
15.79%
03:40 | 2021-03-20
بالوثيقة: امر القبض على الصميدعي والتهمة الموجهة ضده
03:40 | 2021-03-20
الكتل السياسية تتفق على موعد إقرار الموازنة
15.67%
14:44 | 2021-03-19
الكتل السياسية تتفق على موعد إقرار الموازنة
14:44 | 2021-03-19
توجه برلماني لتعديل سعر الصرف وادراج العقود بالموازنة
12.13%
08:52 | 2021-03-19
توجه برلماني لتعديل سعر الصرف وادراج العقود بالموازنة
08:52 | 2021-03-19
المالية النيابية تصوت على تعديلات المواد الخلافية في الموازنة
11.18%
15:48 | 2021-03-19
المالية النيابية تصوت على تعديلات المواد الخلافية في الموازنة
15:48 | 2021-03-19
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2020
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.