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بالصور.. العتبة الحسينية تفتتح توسعة مستشفى الإمام زين العابدين

محليات

2021-03-20 | 07:03
بالصور.. العتبة الحسينية تفتتح توسعة مستشفى الإمام زين العابدين
2,786 مشاهدة


افتتحت العتبة الحسينية المقدسة اليوم السبت، المرحلة الاولى من التوسعة الكبيرة لمستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) في محافظة كربلاء المقدسة.

وبين ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي اثناء الافتتاح انه تم انجازالمرحلة الاولى من التوسعة الكبيرة لمستشفى الإمام زين العابدين (عليه السلام) مبينا ان هذه المشاريع الصحية تأتي عونا وعضدا للجهود التي تقدمها المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية لتوفير خدمة صحية متطورة ونوعية للمواطن العراقي.

وأوضح أن التوسعة شهدت اضافة صالات للعناية وأجهزة طبية وخدمات متنوعة، فضلا عن استقطاب كوادر طبية من داخل العراق وخارجه، ومن كبار الاطباء لاجراء العمليات الجراحية في المستشفى، لافتا الى ان المستشفى سيساهم باستغناء المواطن عن السفر الى خارج العراق مما سيخفف من مشقة السفر، وكذلك توفير الاموال.

واكد الكربلائي قرب افتتاح مستشفيات اخرى في مدينة كربلاء ومنها مستشفى الامراض السرطانية الذي يعد من اكبر المستشفيات السرطانية في العراق.‎
 

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