الصحة تحسم الجدل: يوم غد حظر شامل للتجوال

حسمت وزارة الصحة والبيئة، السبت، الجدل بشأن حظر التجوال من عدمه ليوم غد الأحد.

وقالت الصحة في بيان مقتضب، إن يوم "غد الأحد يطبق الحظر الشامل للتجوال".



يشار إلى أن جدلاً كبيراً قد شغل الشارع العراقي حول فرض حظر شامل من عدمه ليوم غد.

