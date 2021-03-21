هيئة المنافذ الحدودية تطالب باغلاق المعابر غير الرسمية في كردستان

وقال رئيس المنافذ الحدودية عمر الوائلي في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز" إن هناك العديد من المنافذ والمعابر غير الرسمية وكذلك هناك فتحات اغلبها في اقليم كردستان.مبيناً أن الهيئة قدمت مقترحات وكتبا رسمية عدة مرات الى القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والى قيادة العمليات المشتركة والى قيادة قوات حرس الحدود، وطالبت بغلق هذه المعابر والمنافذ غير الرسمية.وأضاف أن رئيس الوزراء متابع لهذا الموضوع بشكل حثيث جدا، وأوعز أكثر من مرة بمتابعة هذا الملف، ولكن الغالب العام لهذه المعابر والمنافذ في اقليم كردستان، وبالتالي فإن اغلاق هذه المعابر والمنافذ يكون من مسؤولية قيادة العمليات المشتركة وقيادة قوات حرس الحدود، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيالاقليم.وبين انه حتى الان لم تخضع منافذ الاقليم الى هيئة المنافذ الحدودية الاتحادية ولم ينفذ الاقليم قرار مجلس الوزراء المرقم 13 لسنة 2019، وفي غضون ذلك ، اصدرت هيئة المنافذ الحدودية امس السبت، بيانا بشأن الاتهامات التي اطلقها شخص ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيه بعض موظفي الهيئة بابتزاز عجلات الحمل.