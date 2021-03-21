بالصور..بمناسبة عيد نوروز الحشد ينتشر لتأمين طريق خانقين بجبال نفط خانة

انتشرت قوات اللواء الأول التابع للحشد الشعبي، على الطريق الرابط بين مدينة خانقين وجبال نفط خانة بمناسبة عيد نوروز، وياتي هذا الانتشار الامني لتأمين الطريق امام حركة العوائل لممارسةاحتفالاتهم بكل أمان.