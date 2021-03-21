التربية توضح بشأن آلية الدوام في الفصل الثاني

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن " أي قرارات جديدة لم تصدر حتى الآن بشأن آلية العمل في الكورس الثاني أو الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي"، مؤكداً أن "الاختبارات ستخضع للتقييم بعد الانتهاء من امتحانات نصف السنة".وتابع، أن "آلية الدوام ستعتمد على الموقف الوبائي والمعطيات الموجودة على أرض الواقع"، مبيناً أن "جميع الاحتمالات واردة بشأن أن يكون الدوام يوماً واحداً او يومين او ثلاثة أيام في الأسبوع خلال الفصل الثاني".فيما عبر فاروق عن "شكره للكوادر الصحية والأمنية التي أسهمت في تسهيل حركة التلاميذ والطلبة وكذلك قوات حماية المنشآت والاهالي من أجل تأدية الطلبة اختبارات نصف السنة أو نهاية الكورس الأول".