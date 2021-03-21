وزير الصحة من ذي قار : المستشفى التركي سيدخل الخدمة الفعلية في أيار المقبل

وقال التميمي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي وحضرته السومرية، أن" المستشفى التركي سيدخل الخدمة الفعلية شهر أيار القادم "، مشيرا الى "تخصيص 6 مراكز لغسل الكلى في اقضية محافظة ذي قار فضلا عن مشروع لتأهيل مستشفى الحسين (ع) التعليمي خلال هذا العام."من جانبه ابدى الاسدي تفاؤله بافكار وزارة الصحة ومتابعة وزيها الميدانية للواقع الصحي في المحافظة".هذا وكان وزير الصحة قد وصل صباح اليوم الى محافظة ذي قارللاطلاع على واقعها الصحي حسب توجيه من رئيس الوزراء لكامل اعضاء الحكومة باجراء زيارات اسبوعية الى المحافظة.