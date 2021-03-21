الصناعة تطرح معامل انتاج السكر الى الاستثمار

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريحات صحفية تابعتها "السومرية نيوز"إنه تمَّ طرح معامل لإنتاج السكر في ميسان والموصل إلى الاستثمار من أجل تأهيل خطوطها الإنتاجية وإعادتها إلى العمل.وأضاف، أن لدى الوزارة معملاً لإنتاج الزيوت النباتية وتم التعاقد مع وزارة التجارة لتجهيزها بمادة زيت الطعام، مبيناً أن العقد يتضمن تزويد وزارة التجارة بمادة الزيت النباتي لمدة ثلاثة اشهر.وأشار إلى أن وزارة الصناعة وضعت خطة لحماية المنتج الوطني، تتضمن عدم إدخال المواد الشبيهة المصنعة في الداخل والتي فيها اكتفاء ذاتي.