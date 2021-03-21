في ذكراها السنوية.. تفاصيل جديدة عن حادثة عبارة الموصل

وقال الاعرجي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "التحقيقات في الحادثة لم تنتهِ بعد لوجود مفقودين لم يعثر عليهم لغاية اللحظة، ولم يحكم على المسؤولين في الحادث لحد الآن، والتعويضات لم تحسم بعد رغم تشكيل لجان من الحكومة المحلية وأهالي الضحايا وصل صوتها إلى مجلس النواب الذي أدرج التعويضات كفقرة ضمن قانون الموازنة الذي من المؤمل تمريره قريباً".وأضاف، أن "صلحاً عشائرياً تم بين عائلات الضحايا وأصحاب الجزيرة السياحية التي حصل فيها الحادث".وأوضح، أن "نحو 25 عائلة أكدت عدم عثورها على أبنائهم"، مشيراً إلى "انتشال جثث تعود لضحايا الحادث نهاية العام الماضي، على أمل العثور على باقي المفقودين".ولفت الاعرجي إلى أن "بعض ضعاف النفوس سجلوا زوراً أن لديهم مفقودين في الحادث لكن تم كشفهم وإحالتهم إلى السلطات المختصة".وبين قائمقام مدينة الموصل، أن "التحقيق أكتمل من ناحية المقصرية فقط من مشغل وصاحب الجزيرة كون الشرطة النهرية قامت بتوقيعهم توقيعاً حياً ومصوراً على عدم تشغيل العبارة في ذلك اليوم بسبب وجود إطلاقات مائية آنذاك من سد الموصل".