محافظ ذي قار المكلف عبد الغني الاسدي يتوجه الى قضاء الرفاعي

يذكر ان مجموعة من المتظاهرين قامت بطرد قائممقام قضاء الرفاعي الجديد ومنعوه من الدخول لمبنى القائممقامية لمزاولة عمله.هذا وتشهد عدد من مناطق محافظة ذي قار اضطرابات واحتجاجات واغلاق مبان حكومية للمطالبة بتحسين واقع المحافظة استقال على اثرها المحافظ ناظم الوائلي، قبل ان يقوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي بمنصب المحافظ لحين تعيين محافظ جديد.