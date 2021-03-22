الكمارك تضبط سيارات ودراجات مخالفة للضوابط في أم قصر الشمالي

وقالت الهيئة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "كوادرها في كمرك ام قصر الشمالي قامت بضبط (٢٠) حاوية تحتوي على دراجات نارية وهوائية مستعملة، وحاوية محملة (٤) سيارات دون الموديل المسموح بأستيراده مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".واوضحت الهيئة، أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع هيئة النزاهة و الجهات الساندة العاملة في المركز المذكور".من جانب اخر، أشارت الهيئة إلى "قيام موظفي كمرك ام قصر الأوسط بضبط حاوية مبردة تحتوي على افخاذ دجاج مجمد منتهي الصلاحية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني والجهات الساندة الأخرى".