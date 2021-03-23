اندلاع حريق داخل محال تجارية في العلاوي ببغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حادث حريق وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع داخل محال تجارية لبيع المواد الاحتياطية للسيارات ضمن منطقة العلاوي، وسط العاصمة".

