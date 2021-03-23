رئاسة البرلمان تدعو لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الصيف

وقال مكتب الكعبي في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن الأخير "دعا الحكومة لبذل اقصى الجهود وتوفير كل الامكانيات من اجل زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، اضافة لوضع الخطط الاستراتيجية لانشاء المحطات والمشاريع اللازمة لانتاج الطاقة مع ضمان توزيعها العادل على المدن والقرى والارياف".وطالب الكعبي، وفقاً للبيان "بتخصيص المبالغ المالية الكافية من موازنة العام الجاري لوزارة الكهرباء لاستكمال المشاريع الخاصة بانتاج الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى ان مجلس النواب سيتابع ويدقق صرف الاموال وسيحاسب المقصرين والفاسدين ولن يسمح باستنزاف ملف الكهرباء لاقتصاد البلد دون حلول حقيقية يلمسها المواطن".وشدد على "ضرورة متابعة ملف وزارة الكهرباء وتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان ايصال الطاقة الكهربائية للمواطنين في فصل الصيف الملتهب، داعياً الى النظر بشأن تثبيت العقود والاجراء في الوزارة".