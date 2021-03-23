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بالوثيقة.. تكليف مدير جديد لمطار النجف الدولي
محليات
2021-03-23 | 10:46
459 مشاهدة
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن تكليف حكمت احمد رسمياً بادارة مطار النجف خلفا للكابتن عيسى عناد.
فيما يلي نص الوثيقة:
»
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مطار
النجف
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