قرار جديد من المرور بشأن مركبات الحمل

قررت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، السماح بسير مركبات الحمل الساعة الخامسة مساءً.





وأضاف "يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر". وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مدير المرور العامة (طارق اسماعيل حسين) يأمر بتعطيل العمل ببيان (رقم ٩ لسنه ٢٠٢٠ وملحقه ) كونه يتداخل مع مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في فرض حظر التجوال الجزئي وانسجاماً مع خطة عمليات بغداد بأوقات دخول المركبات الحمل".وأضاف "يكون السماح بسير المركبات الحمل الساعة ٥ مساءً ويستمر هذا الأمر لحين صدور تعليمات من الجهات المختصة بإنهاء الحظر".

كما شدد مدير المرور، على "ضرورة تشديد مفارز المرور لمحاسبة المركبات التي تعمل بصفة أجرة وهي ليس لها الحق بالعمل كونها غير مرخصة".