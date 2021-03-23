العمل تتوجه نحو "المشاريع الصغيرة" لمحاربة البطالة

وقال وكيل وزير العمل والشؤون الاجتماعية علاء عبود السكيني، وفقاً للوكالة الرسمية، انه "تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 430، هنالك توجه لبناء مجمعات تسويقية والتي تسمى بالأكشاك العصرية، وذلك لإيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل ومغادرة راتب الرعاية الاجتماعية بهذه المنحة".وأوضح أن "هذه المشاريع الصغيرة هي واحدة من الأفكار المطروحة التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل".