التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة الرمضانية

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، اطلاق تجهيز الحصة الرمضانية

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنها "أطلقت تجهيز العوائل بحصة اضافية من مادة الطحين الصفر بواقع (5) كيلوغرامات لكل عائلة بمناسبة شهر رمضان المبارك".